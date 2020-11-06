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Fox News сообщил о лидерстве Байдена в Джорджии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат от демократов Джо Байден начал лидировать в штате Джорджия, где обработано уже 99% голосов на президентских выборах, сообщил канал Fox News.

Выборы в США - 2020

По его данным, Байден опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 917 голосов, а в процентах у обоих по 49,4%.

Трамп, который пока обеспечил себе 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

У Байдена есть поддержка 264 выборщиков (с учетом Аризоны). Если он получит голоса 16 выборщиков Джорджии, он сможет объявить о победе.

Штаб Трампа уже направил ряд исков, оспаривая результаты подсчета голосов. 5 ноября действующий президент через твиттер потребовал остновить подсчет.

На 6:35 утра по московскому времени в Джорджии оставалось посчитать 14 097 бюллетеней. 5 ноября представитель избирательной комиссии штата говорил, что подсчет голосов может завершиться через десять дней после дня выборов.

Митинги за честные выборы в США

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Филадельфия
Хроника 09 января 2018 года – 06 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Джо Байден США Дональд Трамп Джорджия

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