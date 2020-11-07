Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:26Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

В Джорджии намерены пересчитать голоса на выборах президента США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер сообщил о возможном пересчете голосов, отданных в штате на выборах президента США, поскольку разрыв между действующим президентом Дональдом Трампом и его оппонентом-демократом Джо Байденом очень мал.

По последним данным, после подсчета 99% голосов в Джорджии Байден обгоняет Трампа всего на 1 585 голосов.

"С таким небольшим разрывом (в количестве голосов - ИФ) будет пересчет голосов", - сказал Раффенспергер журналистам.

По его словам, в штате осталось посчитать 4 169 бюллетеней. Госсекретарь Джорджии подчеркнул, что результаты президентских выборов в Джорджии "имеют огромные последствия для всей страны".

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, но окончательные итоги подсчета голосов до сих пор не подведены, поскольку в этом году из-за пандемии беспрецедентно большое число бюллетеней было подано по почте. По прогнозу CNN, Байден к этому моменту набрал 253 голоса выборщиков из 270, необходимых для победы на выборах, у Трампа 213. При этом в пятницу по мере обработки бюллетеней, поступивших в избирательные комиссии по почте, кандидат от демократов вышел в лидеры в ряде ключевых штатов, где ранее лидировал действующий президент, в том числе в Пенсильвании, дающей победителю целых 20 голосов выборщиков.

Хроника 09 января 2018 года – 07 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джорджия Дональд Трамп Джо Байден

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Трамп не намерен отступать в борьбе с "незаконными бюллетенями"

System of a Down выпустила две песни в поддержку Карабаха

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Выборы в США - 2020

Байден в пятницу выступит с обращением к американцам

Теракт в Вене

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 14 чиновников

Выборы в США - 2020

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');