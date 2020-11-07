В Джорджии намерены пересчитать голоса на выборах президента США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер сообщил о возможном пересчете голосов, отданных в штате на выборах президента США, поскольку разрыв между действующим президентом Дональдом Трампом и его оппонентом-демократом Джо Байденом очень мал.

По последним данным, после подсчета 99% голосов в Джорджии Байден обгоняет Трампа всего на 1 585 голосов.

"С таким небольшим разрывом (в количестве голосов - ИФ) будет пересчет голосов", - сказал Раффенспергер журналистам.

По его словам, в штате осталось посчитать 4 169 бюллетеней. Госсекретарь Джорджии подчеркнул, что результаты президентских выборов в Джорджии "имеют огромные последствия для всей страны".

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, но окончательные итоги подсчета голосов до сих пор не подведены, поскольку в этом году из-за пандемии беспрецедентно большое число бюллетеней было подано по почте. По прогнозу CNN, Байден к этому моменту набрал 253 голоса выборщиков из 270, необходимых для победы на выборах, у Трампа 213. При этом в пятницу по мере обработки бюллетеней, поступивших в избирательные комиссии по почте, кандидат от демократов вышел в лидеры в ряде ключевых штатов, где ранее лидировал действующий президент, в том числе в Пенсильвании, дающей победителю целых 20 голосов выборщиков.