Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате – Пенсильвания – после обработки 98% бюллетеней, сообщает Bloomberg.

В настоящее время у Байдена в Пенсильвании примерно на 5,5 тысяч голосов больше, чем у Трампа. До сих пор в этом штате лидировал как раз Трамп.

Если Пенсильвания действительно останется за Байденом и Трампу не удастся успешно оспорить результаты голосования в этом и других штатах, кандидат от демократов наберет достаточно выборщиков для избрания президентом США.

Ранее сообщалось, что Байден начал лидировать в штате Джорджия, где обработано уже 99% голосов на президентских выборах. По данным NBC, к 7:00 пятницы по местному времени (15:00 по Москве) после обновления результатов Байден получил 1 096 голосов в Джорджии. Таким образом, в этом штате Байден вырвался вперед и опережает Трампа на 917 голосов.

Трамп, который пока обеспечил себе 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

Байден уже получил 264 голоса выборщиков, для победы ему необходимо еще 6.

В "колеблющемся" штате Пенсильвания (20 выборщиков), согласно госсекретарю штата Кэти Буквар, все бюллетени будут подсчитаны к пятнице.

В "колеблющейся" Джорджии (16 выборщиков) обработка бюллетеней может быть завершена через 10 дней после дня выборов, заявил ранее представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

Схожая ситуация ранее наблюдалась и в других ключевых "колеблющихся" штатах: почти до конца подсчета там лидировал Трамп, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Байден.

Трамп и его сторонники полагают, что такое развитие событий свидетельствует о возможных нарушениях на выборах со стороны демократов. Президент США неоднократно давал понять, что пока не собирается принимать поражение и будет оспаривать итоги голосования в судах.