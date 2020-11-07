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Подсчет голосов в "колеблющейся" Аризоне продлится до воскресенья

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Обработка избирательных бюллетеней в Аризоне - одном из "колеблющихся" штатов - продлится до конца выходных, заявила госсекретарь штата Кэти Хоббс.

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Как сообщила в интервью телеканалу CNN Хоббс, в Аризоне осталось подсчитать от 250 до 270 тысяч бюллетеней.

"Они (избирательные комиссии округов штата - ИФ) сообщили нам, что рассчитывают провести подсчет до конца выходных", - отметила она.

Накануне Хоббс сообщала о 450 тыс. необработанных бюллетенях.

По последним данным, после подсчета 90% бюллетеней в штате Аризона (11 голосов членов коллегии выборщиков) по голосам и по прогнозам некоторых американских СМИ лидирует кандидат в президенты от демократов Джо Байден - 1 564 883 голосов (49,9%), Трамп набрал 1 525 114 голосов (48,6%).

Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп и его штаб намерены оспорить в суде результаты голосования в нескольких штатах.

США Аризона Дональд Трамп Джо Байден

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