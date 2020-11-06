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Трамп не намерен отступать в борьбе с "незаконными бюллетенями"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал, что продолжит бороться за подсчет "законных" избирательных бюллетеней и против "незаконных", сообщил в пятницу его предвыборный штаб.

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"С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть посчитаны, а незаконные бюллетени не должны быть посчитаны, но мы столкнулись с сопротивлением этому базовому принципу со стороны демократов на каждом шагу. Мы продолжим этот процесс с учетом всех юридических аспектов, чтобы гарантировать уверенность американского народа в его правительстве. Я никогда не перестану бороться за вас и за наш народ", - приводит слова Трампа его штаб в твиттере.

В настоящее время продолжается подсчет голосов нескольких ключевых штатах. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции.

В этом году из-за пандемии беспрецедентно большое число бюллетеней на выборах президента США было подано по почте. Трамп неоднократно призывал своих сторонников избегать почтового голосования, поскольку демократы якобы могут "украсть" их голоса. Под этим предлогом Трамп даже предлагал перенести выборы. Он настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте после закрытия избирательных участков - именно их он считает "незаконными".

Если на финальном этапе завершения подсчетов голосов в "колеблющихся" штатах не произойдет сюрпризов, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден наберет достаточно голосов для победы. Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не примут этот результат и будут оспаривать его через суды. В этом случае победитель официально может быть назван только через несколько недель.

Хроника 09 января 2018 года – 06 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп

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