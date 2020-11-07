В Неваде осталось обработать более 120 тысяч избирательных бюллетеней

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В американском штате Невада с шестью голосами членов коллегии выборщиков осталось подсчитать около 124,5 тысячи бюллетеней, сообщает канцелярия госсекретаря штата.

Как отмечается, в это число входят 58 тысяч бюллетеней, направленных по почте. При этом 90% бюллетеней относятся к одному округу штата - Кларк.

По последним данным, в Неваде после подсчета 87% голосов кандидат в президенты от демократов Джо Байден получает 632 558 голосов (49,8%), действующий лидер Дональд Трамп - 609 901 (48,0 %). Байден обгоняет Трампа на 22 657 голосов.

По прогнозам телеканал Fox News, у Байдена в настоящий момент 264 голоса членов коллегии выборщиков из 270, необходимых для победы на выборах. Таким образом, Байдену будет достаточно выиграть в Неваде, где как раз шесть недостающих голосов. При этом в других важных "колеблющихся" штатах - Пенсильвании и Джорджии - Байден, по прогнозам американских СМИ, также лидирует.

Трамп и его штаб намерены оспорить в суде результаты голосования в нескольких штатах.

Так, Верховный суд США после поданного республиканцами иска постановил отделить бюллетени, полученные в штате Пенсильвания после дня выборов. Если данные бюллетени будут подсчитываться, они должны быть рассмотрены отдельно.