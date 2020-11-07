Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:19Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заразился коронавирусом

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус COVID-19 главы аппарата Белого дома Марка Медоуза показал положительный результат, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

В миреДесятки сотрудников Белого дома заразились коронавирусомЧитать подробнее

По его словам, Медоуз сообщил, что заболел коронавирусом близкому кругу советников после выборов во вторник. Белый дом, как ожидается, выяснит, с кем недавно контактировал Медоуз.

Глава аппарата Белого дома часто находился в непосредственной близости от президента Дональда Трампа, когда у того был выявлен COVID-19. Тогда же коронавирусом заразились несколько главных помощников президента, включая Стивена Миллера, Кейли Макинани и Хоуп Хикс, но Медоуз избежал инфицирования.

Также сообщается, что коронавирус выявлен у помощника Трампа по предвыборной кампании Ника Трейнера.

Он и представители предвыборной кампании отказались от комментариев.

Хроника 09 января – 07 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
США Дональд Трамп Марк Медоуз Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября

Выборы в США - 2020

Байден в обращении к американцам выразил уверенность в своей победе

Байден в обращении к американцам выразил уверенность в своей победе
Выборы в США - 2020

Суд в США постановил отделить в Пенсильвании бюллетени, полученные после выборов

Выборы в США - 2020

Трамп не намерен отступать в борьбе с "незаконными бюллетенями"

System of a Down выпустила две песни в поддержку Карабаха

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Выборы в США - 2020

Байден в пятницу выступит с обращением к американцам

Теракт в Вене

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 14 чиновников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');