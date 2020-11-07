Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заразился коронавирусом

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус COVID-19 главы аппарата Белого дома Марка Медоуза показал положительный результат, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, Медоуз сообщил, что заболел коронавирусом близкому кругу советников после выборов во вторник. Белый дом, как ожидается, выяснит, с кем недавно контактировал Медоуз.

Глава аппарата Белого дома часто находился в непосредственной близости от президента Дональда Трампа, когда у того был выявлен COVID-19. Тогда же коронавирусом заразились несколько главных помощников президента, включая Стивена Миллера, Кейли Макинани и Хоуп Хикс, но Медоуз избежал инфицирования.

Также сообщается, что коронавирус выявлен у помощника Трампа по предвыборной кампании Ника Трейнера.

Он и представители предвыборной кампании отказались от комментариев.