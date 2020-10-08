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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
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Десятки сотрудников Белого дома заразились коронавирусом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Коронавирус активно распространяется в Белом доме, к настоящему моменту зарегистрировано 34 случая заражения высокопоставленных сотрудников американской администрации и лиц, с которыми они были в контакте, сообщил телеканал АВС, который ссылается на внутренний документ Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Пандемия коронавируса

В документе сказано, что среди инфицированных президент Дональд Трамп, его супруга Мелания, пресс-секретарь главы государства, директор его предвыборного штаба, глава Национального комитета Республиканской партии, помощники президента Хоуп Хикс и Стивен Миллер.

АВС отмечает, что новые данные свидетельствуют как о "растущем кризисе в Белом доме", так и том, что правительственные чиновники пытались блокировать информацию о распространении инфекции.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно на прошлой неделе, его госпитализировали и на третий день выписали. Он продолжит восстанавливаться после болезни уже в Белом доме. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии, но в СМИ появлялись сообщения о том, что на самом деле определенные проблемы у Трампа все же были.

В среду президент США вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома и записал видеообращение, в котором рассказал, как его лечили от COVID-19. Кроме того, он назвал коронавирус "ошибкой Китая" и вновь пригрозил, что "Пекин заплатит большую цену за его распространение".

США Дональд Трамп Коронавирус

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