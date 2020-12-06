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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:23Заразились
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Адвокат Трампа Джулиани заразился коронавирусом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани, занимавший в прошлом пост мэра Нью-Йорка, заразился коронавирусом COVID-19.

"Руди Джулиани - безусловно лучший мэр в истории Нью-Йорка. Он без устали работает над тем, чтобы показать, что нынешние выборы явно были самыми коррумпированными в истории США. Он сдал положительный тест на китайский вирус", - написал Трамп в твиттере.

"Поправляйся быстрее, Руди, мы будем продолжать (борьбу - ИФ)", - добавил президент США.

Джулиани 76 лет. С 1994 по 2001 год он был мэром Нью-Йорка. В настоящее время Джулиани координирует попытки юристов Трампа оспорить результаты президентских выборов и доказать, что демократ Джо Байден победил лишь благодаря значительным нарушениям на избирательных участках. Пока что эти усилия не дали осязаемых результатов.

Китайским вирусом Трамп часто называет коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Таким образом президент США акцентирует внимание на стране происхождения заболевания. Трамп неоднократно заявлял, что КНР приложила недостаточно усилий, чтобы на стартовом этапе сдержать распространение вируса.

Хроника 09 января – 06 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
США Дональд Трамп Рудольф Джулиани

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