Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и заявил, что ждет с нетерпением начала совместной работы с ним.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны являются близкими друзьями, партерами и союзниками. Характер наших отношений является уникальным в сравнении со всем остальным миром. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать вместе и развивать их (отношения - ИФ) вместе с вами", - написал Трюдо в твиттере в субботу.

Официальные результаты выборов президента США пока не объявлены. Ведущие американские СМИ ранее в субботу сообщили, что, согласно их прогнозам, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в твиттере пообещал быть президентом для всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.

Дональд Трамп заявил о намерении через суд добиваться справедливого подсчета голосов.