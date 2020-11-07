Байден в обращении к американцам выразил уверенность в своей победе

При этом объявлять о своей победе на президентских выборах экс-вице-президент США пока не стал

Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтоне, штат Делавэр Фото: Reuters

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время своего обращения к американцам в пятницу вечером (ранним утром по московскому времени) заявил, что рассчитывает победить на президентских выборах с уверенным преимуществом над своим соперником, действующим президентом Дональдом Трампом. Выступление транслировали американские СМИ.

Байден пока не стал объявлять себя победителем на выборах, хотя по мере подсчета голосов его лидерство увеличивается.

"Мы пока не делаем окончательного объявления о победе, хотя цифры ясно нам об этом говорят", - сказал он, выступая в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Бывший вице-президент США также напомнил, что сутки назад он отставал от Трампа в ключевых штатах Джорджии и Пенсильвании, а теперь вырвался вперед. Похожая ситуация в Аризоне и Неваде.

"Мы собираемся набрать более 300 голосов выборщиков <...> Мы собираемся выиграть эту гонку с явным большинством, за нами страна", - сказал Байден.

Он также заверил, что не позволит остановить подсчет голосов.

"Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло", - заявил кандидат от демократов.

Кандидат в вице-президенты США Камала Харрис во время выступления Байдена находилась рядом с ним, но не произносила речь.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но окончательные итоги подсчета голосов до сих пор не подведены, поскольку в этом году из-за пандемии беспрецедентно большое число бюллетеней было подано по почте.

Согласно прогнозу телеканала Fox News, Байден уже обеспечил 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270, Трамп набирает 214 голосов. В Пенсильвании, Джорджии и Неваде СМИ пока не объявляют Байдена победителем, но его преимущество продолжает увеличиваться.

В пятницу по мере обработки бюллетеней, поступивших в избирательные комиссии по почте, кандидат от демократов вышел в лидеры в ряде ключевых штатов, где ранее лидировал действующий президент. Трамп и его сторонники считают это свидетельством фальсификаций и готовятся бороться за победу в суде.