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Переходный совет призвал администрацию Трампа готовиться к передаче власти

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Незамедлительно начать процесс подготовки передачи власти действующим президентом США Дональдом Трампом победившему на выборах кандидату в президенты Джо Байдену рекомендовал Переходный консультативный совет, сообщает агентство Associated Press.

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"Это была тяжелая кампания, но история полна примеров президентов, которые после таких кампаний великодушно оказывали помощь своим преемникам", - цитирует агентство заявление членов совета, в который вошли представители трех предыдущих американских администраций.

Заявление было подписано главой администрации Белого дома 2006-2009 годов республиканца Джорджа Буша-младшего Джошем Болтеном, министром здравоохранения и социальных служб той же администрации Майклом Левиттом, главой администрации Белого дома времен демократа Билла Клинтона Маком Макларти и Пенни Прицкер - министром торговли при президенте-демократе Бараке Обаме.

Сам Трамп отказывается признать поражение и планирует оспорить в суде результаты голосования в нескольких штатах. Некоторые члены Республиканской партии, которую представляет Трамп, также не признали победу Байдена.

США Дональд Трамп Джо Байден

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