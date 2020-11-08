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CNN сообщил о предложении зятя Трампа признать поражение на выборах

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два своих источника.

Ранее Трамп отказался признавать проигрыш и заявил, что будет через суд добиваться справедливого подсчета голосов.

Официальные результаты президентских выборов США пока не объявлены. Однако накануне ведущие американские СМИ заявили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает, набирая больше необходимых 270 голосов выборщиков.

Позднее Байден обратился к американцам и также объявил о своей победе с рекордными 74 млн голосов в свою пользу.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу

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Хроника 09 января 2018 года – 08 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джаред Кушнер

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