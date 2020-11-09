Трамп проведет серию митингов в поддержку его судебных тяжб по выборам

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует провести митинги, посвященные юридической борьбе его команды с предполагаемыми нарушениями в ходе президентских выборов, сообщают американские СМИ.

По данным осведомленных источников, действующий президент планирует провести ряд митингов, которые будут сосредоточены на текущих юридических проблемах его предвыборного штаба во многих штатах в связи с нарушениями, якобы имевшими место в процессе голосования.

СМИ уточняют, что Трамп в качестве доказательства мошенничества на выборах продемонстрирует некрологи людей, которые якобы голосовали, однако по факту мертвы.

Кроме того, сообщается, что предвыборный штаб Трампа создает команды для пересчета голосов в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания.

Голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты будут объявлены позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена. Сам Байден также считает себя избранным президентом США, с успехом на выборах его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, пытавшийся переизбраться на второй президентский срок, победу Байдена не признал и намерен оспорить в суде результаты голосования в нескольких штатах.