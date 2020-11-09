Мнения республиканцев в вопросе признания итогов выборов разделились

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Члены Республиканской партии США разделились на тех, кто признал победу кандидата от демократов Джо Байдена, и тех, кто поддерживает действующего президента Дональда Трампа в его стремлении продолжить борьбу за победу на выборах в суде.

Сенатор от штата Юта Митт Ромни в субботу поздравил с победой Байдена, объявившего себя избранным президентом.

"Мы с Энн поздравляем избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Мы знаем их обоих как людей доброй воли и замечательного характера. Мы молимся, чтобы Бог благословил их в грядущие дни и годы", - написал он в твиттере.

При этом в интервью CNN он признал, что Трамп будет "продолжать бороться до самого конца" за результаты. По мнению сенатора, США не стоит ждать, что Трамп "ответит так же", как предыдущие проигравшие кандидаты в президенты. Однако он отметил, что у Трампа "нет выбора" в вопросе о том, стоит ли покидать Белый дом.

Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган заявил, что любые потенциальные доказательства широко распространенного мошенничества с избирателями должны быть обнародованы, отметив, что сам свидетельств нарушений не видел. По его мнению, это не повлияет на результаты выборов, и признание поражения для сторонников Трампа было бы "правильным поступком".

"Есть юридические процессы, если вы думаете, что есть ошибки, но я не думаю, что мы увидим что-то, что может отменить эти выборы", - сказал он в интервью CNN.

В свою очередь, сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, близкий соратник Трампа, выступил против СМИ, спрогнозировавших победу Байдена. В интервью Fox News он отметил, что "это оспариваемые выборы". Грэм также призвал коллег-республиканцев не считать, что победа Байдена - дело решенное, предупредив, что в противном случае это станет "катастрофическим" прецедентом для партии.

"Если республиканцы не бросят вызов и не изменят избирательную систему США, то больше никогда не будет избран другой президент-республиканец", - предупредил Грэм.

"Президент Трамп не должен уступать, у нас осталось 10 тыс. голосов в Джорджии, он победит в Северной Каролине, мы сократили разрыв с 93 тыс. до 20 тыс. голосов в Аризоне, где нужно подсчитать еще больше голосов. Есть обвинения в отказе системы, в мошенничестве", - заявил он.

"Я хочу, чтобы Пенсильвания объяснила американскому народу, как шесть человек после смерти могут зарегистрироваться для голосования в Пенсильвании. Я хочу, чтобы компьютерная система в Мичигане, которая переворачивала голоса от республиканцев к демократам, была изучена", - добавил Грэм.

Тем временем сенатор от штата Пенсильвания Пэт Туми признал, что новостные агентства были "вероятно правы", объявив Байдена победителем выборов, но отметил в эфире CBS News, что "есть причина, по которой мы действительно делаем подсчет".

Cенатор от штата Миссури Рой Блант не признал победу Байдена.

"Настало время адвокатам президента представить факты, и эти факты должны говорить сами за себя", - заявил Блант в эфире телеканала ABC.

Законодатель от штата Южная Дакота Кристи Ноэм защищала утверждение Трампа о том, что победа Байдена была результатом "незаконной деятельности". По словам Ноэм, "люди подписали юридические документы ... заявив, что они видели незаконную деятельность". Она также напомнила, что газета The New York Times сообщила о "канцелярских ошибках" во время выборов.

Голосование на президентских выборах в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена. Сам Байден также считает себя избранным президентом, с успехом на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, пытавшийся переизбраться на пост президента, с этим не согласен и намерен оспорить в суде результаты голосования в нескольких штатах.