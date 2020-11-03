Член КС оппозиции Белоруссии Денис Готто арестован на 25 суток

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Член основного состава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Денис Готто получил 25 суток административного ареста, сообщили в КС во вторник.

В сообщении совета в телеграме сказано, что Готто арестован за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.34 и 23.4 КоАП Белоруссии).

В Координационном совете подчеркнули, что "ни один из членов КС не нарушал законодательство" Белоруссии.

Как сообщалось, Готто был задержан в Минске на акции протеста 1 ноября.