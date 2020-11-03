Член КС оппозиции Белоруссии Денис Готто арестован на 25 суток
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Член основного состава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Денис Готто получил 25 суток административного ареста, сообщили в КС во вторник.
В сообщении совета в телеграме сказано, что Готто арестован за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.34 и 23.4 КоАП Белоруссии).
В Координационном совете подчеркнули, что "ни один из членов КС не нарушал законодательство" Белоруссии.
Как сообщалось, Готто был задержан в Минске на акции протеста 1 ноября.
Сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет 18 августа с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.
В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В настоящий момент почти все они находятся либо за границей, либо под арестом.