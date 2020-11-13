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ЕС готов предоставить гуманитарную помощь Азербайджану и Армении

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заверил глав МИД Азербайджана и Армении в готовности Евросоюза предоставить дальнейшую гуманитарную помощь для гражданского населения, сообщила в четверг вечером Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике ЕВС говорится, что Боррель по телефону обсудил соглашение о прекращении огня с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Глава дипломатии ЕС выразил надежду, что прекращение боевых действий позволит приложить усилия к надежному мирному урегулированию конфликта и предотвратит дальнейшие человеческие страдания.

"Он подчеркнул, что ЕС готов предоставить дальнейшую гуманитарную помощь для удовлетворения потребностей гражданского населения, пострадавшего от конфликта, и уже выделил около 1 млн евро на чрезвычайную помощь", - отмечается в сообщении.

Боррель подчеркнул, что прекращение огня должно полностью соблюдаться обеими сторонами, в таком случае оно может стать первым шагом к всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта путем переговоров. Глава европейской дипломатии указал на важность укрепления мира и примирения и в этой связи соблюдения принципов международного гуманитарного права и защиты культурного наследия и его значения для местных сообществ.

Высокий представитель ЕС подтвердил приверженность Евросоюза поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он заявил, что Европейский союз, в том числе через специального представителя ЕС на Южном Кавказе и делегацию ЕС, и сам он лично готовы внести свой вклад в реализацию договоренностей, ведущих к устойчивому миру и процветающему развитию всего региона Южного Кавказа.

Боррель выразил надежду на продолжение контактов с обоими министрами в ближайшие недели в преддверии предстоящих заседаний Совета партнерства ЕС-Армения и Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявлялось полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливались на занимаемых позициях. Кроме того, по условиям соглашения в зону нагорно-карабахского конфликта вводится почти 2 тыс. российских миротворцев.

Азербайджан празднует завершение военного конфликта

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Хроника 27 сентября – 13 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
ЕС Азербайджан Армения Нагорный Карабах Жозеп Боррель

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