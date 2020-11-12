Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 127 695+670 920

В Москву пригласили сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американские и французские сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в ближайшие дни приедут в Москву для обсуждения их роли в выполнении достигнутых договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву. Они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений", - сказал Лавров.

"Так что роль (Минской группы ОБСЕ - ИФ) сохраняется. Мне ее подтвердил сегодня в полной мере министр иностранных дел Армении, с которым я имел телефонный разговор. Вчера я общался по телефону с министром иностранных дел Азербайджана, который также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с сопредседателями", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он отметил особую роль сопредседателей в налаживании мирной жизни в Карабахе. "Сосуществование этноконфессиональных групп, возрождение культовых объектов, обеспечение их функционирования безопасного и уважительного - здесь огромную роль могут сыграть как раз сопредседатели вместе с организациями ООН, такими как ЮНЕСКО прежде всего", - сказал Лавров.

"Ну, и мы уже приступили к предварительным разговорам с нашими коллегами из других специализированных учреждений ООН, в частности, из Управления Верховного комиссара по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста. Это не ооновская структура, но она очень тесно сотрудничает со всеми странами в решении гуманитарных проблем", - сообщил глава МИД РФ.

Новость дополняется

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена

Мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена

Добытый в РФ бриллиант "Призрак Розы" продали за рекордные $26,6 млн

Добытый в РФ бриллиант "Призрак Розы" продали за рекордные $26,6 млн
Пандемия коронавируса

В Минске введен масочный режим

В Минске введен масочный режим
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

Пандемия коронавируса

В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса

В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван объявил о создании бесполетной зоны над Арменией и Карабахом

Пандемия коронавируса

На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');