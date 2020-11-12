В Москву пригласили сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американские и французские сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в ближайшие дни приедут в Москву для обсуждения их роли в выполнении достигнутых договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву. Они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений", - сказал Лавров.

"Так что роль (Минской группы ОБСЕ - ИФ) сохраняется. Мне ее подтвердил сегодня в полной мере министр иностранных дел Армении, с которым я имел телефонный разговор. Вчера я общался по телефону с министром иностранных дел Азербайджана, который также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с сопредседателями", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он отметил особую роль сопредседателей в налаживании мирной жизни в Карабахе. "Сосуществование этноконфессиональных групп, возрождение культовых объектов, обеспечение их функционирования безопасного и уважительного - здесь огромную роль могут сыграть как раз сопредседатели вместе с организациями ООН, такими как ЮНЕСКО прежде всего", - сказал Лавров.

"Ну, и мы уже приступили к предварительным разговорам с нашими коллегами из других специализированных учреждений ООН, в частности, из Управления Верховного комиссара по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста. Это не ооновская структура, но она очень тесно сотрудничает со всеми странами в решении гуманитарных проблем", - сообщил глава МИД РФ.

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