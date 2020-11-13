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На сайте Минобороны РФ появился раздел о работе миротворцев в Карабахе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - На сайте Минобороны России в пятницу открыт специальный раздел о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

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"В новом разделе будут публиковаться актуальные новостные и мультимедийные материалы, а также брифинги руководящего состава Минобороны", - сказано в сообщении.

В разделе представлены карты расположения российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора и текущей обстановкой на территории Нагорного Карабаха. Он переведен на иностранные языки и оптимизирован для доступа с мобильных устройств.

10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня. Для контроля за выполнением этих договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа численностью 1960 военнослужащих.

Минобороны РФ Россия Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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