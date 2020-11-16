Более тысячи человек задержаны в воскресенье на протестах в Белоруссии

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На воскресных акциях протеста в Белоруссии задержаны более 1000 человек, говорится в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна".

В списке "Весны" 1078 человек. Он продолжает дополняться.

Больше всего задержаний зафиксировано в Минске. Там они проводились в районе станции метро "Пушкинская", возле которой находится мемориал погибшему в первые дни протеста Александру Тарайковскому. Массовые задержания проводились также на так называемой "Площади перемен" на улице Червякова. В этом районе на минувшей неделе произошла потасовка из-за бело-красно-белых лент, после которой в больнице умер гражданский активист Роман Бондаренко.

Правозащитники сообщают также о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице, а также использование спецсредств.

Акция протеста в воскресенье анонсировалась под названием "Я выхожу" и была посвящена памяти Бондаренко. Вечером 11 ноября Бондаренко во дворе его дома избили люди в масках, которые приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Потом его увезли на микроавтобусе, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день активист умер.

"Я выхожу" - последние слова Бондаренко, которые он написал в дворовом чате перед выходом во двор.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.