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Акция протеста в Минске стала одной из самых малочисленных

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сегодняшняя несанкционированная акция протеста в Минске стала одной из самых малочисленных.

Наблюдатели отмечают, что максимальное количество участников акции достигало около 10 тыс., но в большую колонну им не удалось собраться. При этом число задержанных на 20.20 15 ноября составило уже более 750 человек.

Акция протеста анонсировалась под названием "Я выхожу". Это последние слова погибшего на этой неделе активиста Романа Бондаренко, которые он написал в дворовом чате.

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В ходе митинга произошли жёсткие задержания, силовики использовали спецсредства. Около стихийного мемориала погибшему Бондаренко протестующих разогнали.

Позднее коммунальщики разобрали мемориал Бондаренко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

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