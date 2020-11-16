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Трамп и Байден отметили успешный запуск Crew Dragon к МКС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Оба участника президентской гонки в США - Дональд Трамп и Джо Байден - отреагировали на успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС).

Байден в своем твиттере поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском.

"Это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь, используя наши инновации, изобретательность и решимость. Я присоединяюсь ко всем американцам и народу Японии и желаю астронавтам удачи в их путешествии", - написал он.

В свою очередь Трамп обратил внимание подписчиков в твиттере на свои заслуги в состоявшемся пуске.

"Отличный запуск! NASA была полной катастрофой, когда мыпришли к власти. Теперь это снова самый "крутой", самый современный космический центр в мире, безусловно!", - заявил он.

Корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами успешно стартовал к МКС в ночь на понедельник. Этот пуск стал первым регулярным полетом кораблей SpaceX в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA.

США Дональд Трамп Джо Байден Crew Dragon-1 SpaceX

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