Запуск Crew Dragon перенесен на сутки из-за непогоды

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск новейшего пилотируемого космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), предполагавшийся в субботу, перенесен на сутки, сообщило NASA.

"NASA и SpaceX планируют осуществить запуск миссии Crew-1 с астронавтами к МКС 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 мск)", - говорится в сообщении.

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 проводится в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA.

В состав его экипажа входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Корабль должен будет состыковаться со станцией на следующий день после запуска с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Свой первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, совершил 30 мая. Он был запущен после почти девятилетнего перерыва в американских пилотируемых миссиях вслед за окончанием программы полетов американских шаттлов. Все это время американские астронавты доставлялись на МКС с помощью российских кораблей "Союз".

В рамках первого тестового полета корабль доставил на МКС американцев Дугласа Харли и Роберта Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и астронавтом NASA Крисом Кэссиди.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

После завершения миссии на МКС спускаемая капсула Crew Dragon-1 c астронавтами должна будет приводниться в Мексиканском заливе.