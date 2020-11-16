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Штаб Трампа отказался от большинства требований по иску в Пенсильвании

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отказался от большей части требований по иску, направленному на оспаривание результатов голосования на президентских выборах в штате Пенсильвания, сообщают американские СМИ.

В измененном иске, поданном в федеральный суд, штаб Трампа не упоминает, что наблюдателям в Филадельфии и Питтсбурге якобы мешали следить за подсчетом бюллетеней, отправленных по почте, на чем ранее настаивал предвыборный штаб Трампа.

В новой редакции утверждается, что демократические округа разрешили избирателям исправлять ошибки в своих почтовых бюллетенях, тем самым нарушив закон штата.

По данным чиновников, иск касается небольшого числа бюллетеней, что не сможет изменить исход голосования в штате.

Команда Трампа пытается заблокировать решение о признании победы кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в штате Пенсильвания, который дает 20 голосов выборщиков.

Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

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Хроника 09 января 2018 года – 16 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден Пенсильвания

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