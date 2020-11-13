Суд в Пенсильвании постановил не учитывать часть почтовых бюллетеней

Этого требовал штаб действующего президента Соединенных Штатов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, который требовал не учитывать в итоговых результатах президентских выборов часть присланных по почте бюллетеней, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Речь идет о бюллетенях избирателей, которые голосовали по почте и не успели в установленный срок до 9 ноября подтвердить свою личность. Непосредственно перед выборами секретарь штата Кэти Буквар продлила дедлайн до 12 ноября. Штаб Трампа потребовал отменить постановление Буквар.

В итоге в четверг Апелляционный суд Пенсильвании постановил, что секретарь не имела необходимых полномочий, чтобы продлить срок подтверждения личности. Данные бюллетени в окончательных результатах выборов не будут учитываться.

Впрочем, по данным издания, ни один спорный голос в Пенсильвании на момент суда не был учтен в итогах голосования, что не помешало кандидату от Демократической партии Джо Байдену иметь преимущество над Трампом в 54 тысячи голосов.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также назвал себя избранным президентом США. С победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, пытавшийся переизбраться на второй президентский срок, поражение не признал и намерен в суде оспорить результаты голосования в нескольких штатах.