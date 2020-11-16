Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Физическая сила как залог психического здоровья, снимки системы Сатурна в эпоху "Вояджера-1" и "Кассини", а также взгляд на однополые связи в природе через выгоды неразборчивого спаривания

Вид на Землю через призму колец Сатурна. Снимок сделан станцией"Кассини". Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Американские биологи построили математическую модель, подтверждающую, что при ряде условий наиболее оптимальной эволюционной стратегией для сохранения вида является спаривание с любой особью своего вида вне зависимости от пола. Если следовать этой логике, то однополые связи – логичное следствие стратегии экономии ресурсов на поиск подходящего партнера. Авторы работы отмечают, что к людям описываемая модель неприменима.

- Зоологам впервые удалось описать токование складчатомордых листоносов. Самцы этих рукокрылых собирались вместе в джунглях, пели и привлекали самок масками на лице, покрытыми белым мехом. Во время единственного отмеченного спаривания самец опустил маску. Это один из немногих случаев токового поведения у рукокрылых и млекопитающих вообще.

- Британские исследователи проанализировали данные о 153 тысячах взрослых и выяснили, что физическая сила и выносливость — один из залогов психического здоровья. У наименее выносливых участников через семь лет после начала исследования симптомы психических расстройств встречались чаще. Но физическая сила и выносливость – регулируемые факторы, и можно заключить, что физическая активность может быть профилактикой психических расстройств.

- Команде исследователей удалось впервые запечатлеть длинноруких кальмаров в водах Австралии, на глубине 2110-3060 метров. Глубоководные головоногие моллюски – одни из самых загадочных морских обитателей, так как в руки ученых попадают лишь особи, выброшенные на берег или пойманные и поврежденные тралом.

- Медики в XXI веке регулярно открывают в человеческом теле новые органы. Правда, единства нет даже в понимании, что такое "орган". N+1 в этой статье разбирался, почему нам до сих пор так сложно навести анатомический порядок в теле человека.

- В 1980 году "Вояджер-1" пролетел на расстоянии 124 тыс. км от облаков Сатурна и сделал детальные на тот момент снимки колец и атмосферы гиганта, а также его спутников. Через 20 лет к планете прибыла межпланетная станция "Кассини", которая долгие годы занималась его детальным изучением. N+1 сравнил, как изменилось представление ученых о системе Сатурна благодаря фотографиям "Вояджера-1" и межпланетной станции "Кассини".

- Сверхпроводящий кабель для этого магнита делали в Японии, а чтобы привезти его на место, в Дубне пришлось отключить две высоковольтных линии. Сайт N+1 рассказал об устройстве и предназначении одного из главных элементов коллайдера NICA.