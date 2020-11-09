Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Светящиеся в ультрафиолете утконосы, метод варки риса для снижения уровня мышьяка и как повысить интеллект ребенка во время беременности

Фото: Reuters

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Американские ученые изучили тушки трех музейных утконосов и выяснили, что они могут светиться в ультрафиолете — зеленым и голубым. Шерсть утконоса в обычном освещении коричневая. Это первый известный случай биофлуоресценции однопроходных животных, но находку еще придется проверить на живых особях. Ученые предполагают, что поглощение ультрафиолета и свечение в видимом диапазоне спасает утконосов (они ночные животные) от чувствительных к ультрафиолету хищников и также помогает им общаться между собой.

- Американские медики описали довольно необычный случай аллергии на холод: мужчина 34 лет вышел из теплого душа в прохладную ванную и получил анафилактический шок. Члены семьи нашли его в обмороке на полу в ванной без сознания и с сыпью по всему телу. Мужчину с учащенным дыханием доставили в больницу. Там ему ввели адреналин и антигистаминный препарат дифенгидрамин.

- Британские ученые нашли лучший способ варки риса, который позволяет убрать из готового продукта больше половины мышьяка. Оказалось, что варка риса в течение пяти минут в кипящей воде и последующая замена на чистую холодную воду позволяет снизить концентрацию вещества на 54% в буром рисе и на 73% в белом по сравнению с сухим продуктом. Известно, что рис впитывает много мышьяка при поливе грунтовыми водами, в которых и содержится токсичный для организма человека мышьяк.

- Американские ученые показали, что повышение концентрации витамина D в пренатальный период на 10 нг/мл приводит к увеличению интеллекта более чем на один балл у детей в четыре-шесть лет. Известно, что чернокожее население больше подвержено риску развития дефицита витамина D. При этом исследователи не нашли никаких доказательств изменения эффекта в зависимости от цвета кожи. Таким образом, это исследование может пригодиться в разработке рекомендаций по питанию для беременных, особенно темнокожих беременных.

- Команда ученых из Канады и Японии описала новый вид водяных наездников, получивший имя в честь Годзиллы. Чтобы отложить яйцо в тело жертвы, эти насекомые научились нырять, что исследователи запечатлели на видео.

- Ученые из Университета Джонса Хопкинса продолжают изучать псилоцибин как эффективную терапию депрессии: на этот раз на выборке из 24 пациентов с большим депрессивным расстройством им удалось добиться более 50% ремиссии. К псилоцибину пока что планируют прибегать только в крайних случаях. Однако эффект такой терапии, отметили исследователи, достигается очень быстро.

- Ожоги, передозировка кокаином, диабет – от этого можно избавиться, достаточно взять обычную соду. N+1 рассказал, что не без успеха можно лечить с помощью соды.