МВД Белоруссии подтвердило задержание более 700 человек в воскресенье

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в минувшее воскресенье задержали больше 700 человек, суды привлекут их к административной ответственности, сообщила представитель МВД страны Ольга Чемоданова. Она отметила, что всего в стране акций было 35, число их участников уменьшилось, протестная активность снизилась.

В Минске протестующие перекрывали дорогу в районе станции метро "Пушкинская", у Площади перемен мешали жителям выезжать из дворов.

"Значительный приток граждан отмечался на так называемой Площади перемен. Организаторы протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко. Устроители фарса добились того, что собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки", - сообщила Чемоданова и добавила, что там милиция применяла спецсредства.

Также она отметила ошибку "диванных комментаторов" видеозаписи из Мозыря, на которой милиционер нес женщину на руках. По словам Чемодановой, женщине стало плохо, сотрудник милиции донес ее до медиков скорой помощи.

Возбуждены два уголовных дела по фактам "ложной занятости железнодорожных путей" на перегоне Уша - Олехновичи в Минской области.

"Кроме того, неустановленные лица подожгли две автомобильные шины на обочине автодороги при въезде в городской поселок Руденск Пуховичского района", заключила Чемоданова.

По данным правозащитного центра "Весна", на воскресных акциях задержали 1127 человек, в том числе журналистов.