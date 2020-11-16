Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:05Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

МВД Белоруссии подтвердило задержание более 700 человек в воскресенье

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в минувшее воскресенье задержали больше 700 человек, суды привлекут их к административной ответственности, сообщила представитель МВД страны Ольга Чемоданова. Она отметила, что всего в стране акций было 35, число их участников уменьшилось, протестная активность снизилась.

В Минске протестующие перекрывали дорогу в районе станции метро "Пушкинская", у Площади перемен мешали жителям выезжать из дворов.

"Значительный приток граждан отмечался на так называемой Площади перемен. Организаторы протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко. Устроители фарса добились того, что собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки", - сообщила Чемоданова и добавила, что там милиция применяла спецсредства.

Также она отметила ошибку "диванных комментаторов" видеозаписи из Мозыря, на которой милиционер нес женщину на руках. По словам Чемодановой, женщине стало плохо, сотрудник милиции донес ее до медиков скорой помощи.

Возбуждены два уголовных дела по фактам "ложной занятости железнодорожных путей" на перегоне Уша - Олехновичи в Минской области.

"Кроме того, неустановленные лица подожгли две автомобильные шины на обочине автодороги при въезде в городской поселок Руденск Пуховичского района", заключила Чемоданова.

По данным правозащитного центра "Весна", на воскресных акциях задержали 1127 человек, в том числе журналистов.

Забастовка в Белоруссии

11
Белоруссия МВД Ольга Чемоданова Минск Мозырь

Новости по теме

Новости

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян признал ошибки армянского руководства в Карабахе

В Перу образовался вакуум власти после отставки временного президента

В Перу образовался вакуум власти после отставки временного президента
Пандемия коронавируса

В штате Вашингтон объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Эрдоган направил в парламент проект указа об отправке военных в Азербайджан

Пандемия коронавируса

Власти Франции допустили, что страна миновала пик эпидемии COVID-19

Пандемия коронавируса

В Италии антитела к коронавирусу нашли в крови, взятой в сентябре 2019 года

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил об отсутствии у него планов уйти в отставку

В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok

В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok

В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день

В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');