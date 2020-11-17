Песков обратил внимание на провокации против белорусских силовиков

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ничем не спровоцированная жестокость действий белорусских силовиков в отношении протестующих недопустима, однако против правоохранителей совершаются провокации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, и об этом, собственно, сам говорил президент Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место", - сказал он.

По его словам, в Кремле очень внимательно следят за тем, что происходит в Белоруссии. Он добавил, что в России хотели бы видеть Белоруссию "спокойной, стабильной и процветающей, свободной от какого-либо влияния извне".

Ранее Песков отмечал, что случаи применения насилия местными силовиками по отношению к протестующим является внутренним делом Белоруссии и Россия не будет вмешиваться в ситуацию. Он, как и сейчас, связывал жесткость действий правоохранителей с провокациями в их отношении.

Президент Владимир Путин в октябре говорил, что то, что происходило в Беларуси при подавлении протестов, "выгодно отличается" от событий в некоторых "крупных городах развитых демократий". Он допускал, что жесткость силовиков могла быть неоправданной, но безоружным людям в спину никто не стрелял.