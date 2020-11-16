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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
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В ЕК сочли незначительным риск заражения людей коронавирусом от норок

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - По оценке Еврокомиссии (ЕК), риск заражения коронавирусом людей от норок не представляет собой значительной угрозы, заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

Он отметил, что после обнаружения мутировавшего коронавируса у норок на звероводческих фермах Дании Еврокомиссия распространила свою оценку, согласно которой "риск для человеческого здоровья через заражение от норок относительно слабый".

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"Риск трансграничной передачи коронавируса через норок умеренный, а риск заражения других животных также очень слабый", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией в Дании в связи с массовым забоем норок с целью остановить распространение мутировавшего коронавируса.

"Все страны Европейского союза и третьи государства были уведомлены о заражении норок. Я должен подчеркнуть тот факт, что меры, принятые Данией, то есть забой норок, это меры национального характера, и они относятся к компетенции этого государства", - объяснил де Кеерсмэкер.

Европейская комиссия, продолжил он, приветствует то, что государства-члены союза усилили наблюдение за этим заболеванием. По примеру Дании государства-члены теперь принимают решения о мерах, которые предстоит соответственно рискам реализовывать в случаях заражения животноводческих хозяйств.

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При этом представитель ЕК оговорился, что, следуя нормам ЕС в сфере благополучия животных, в случае забоя норок эти меры нужно организовать так, чтобы животные как можно меньше страдали.

Ранее еще в шести странах мира - в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции - были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок. Так, в США с августа погибли более 15 тыс. зараженных норок.

Из-за нового коронавируса в разных странах уже ликвидировано несколько миллионов норок. Все поголовье этих животных хотели уничтожить власти Дании. Однако выяснилось, что у правительства страны нет полномочий, чтобы требовать от фермеров уничтожения всех животных. Тем не менее в парламент Дании внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий, в частности, запретить разведение норок до 2022 года.

Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Еврокомиссия ЕС Стефан де Кеерсмэкер Коронавирус Дания

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