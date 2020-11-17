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ЕС закупит у CureVac 225 млн доз вакцины от коронавируса

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) заключила во вторник контракт с фармацевтической компанией CureVac, который предусматривает первоначальную закупку 225 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, сообщила пресс-служба ЕК.

В коммюнике отмечается, что контракт предусматривает возможность запросить еще 180 млн доз, которые будут поставлены после того, как вакцина докажет свою безопасность и эффективность.

"Через несколько дней после подписания контракта с BioNTech и Pfizer я рада объявить о новом соглашении с многообещающей европейской компанией. На сегодняшний день (Евро)комиссия обеспечила не менее 1,2 млрд доз и выполняет свое обязательство по равному доступу к безопасным, эффективным и доступным вакцинам не только для граждан ЕС, но и для беднейших и наиболее уязвимых слоев населения мира", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что большинство этих вакцин-кандидатов находятся на завершающей стадии клинических испытаний, и выразила надежду, что будущие разрешения на использование вакцин подтвердят положительные результаты этих испытаний, после чего вакцины начнут быстро применяться для преодоления пандемии.

В сообщении Еврокомиссии напоминается, что контракт с CureVac, пятый по счету по закупке вакцин против COVID-19, дополняет и без того широкий портфель вакцин, которые будут производиться в Европе, учитывая контракты, подписанные с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech-Pfizer, а также переговоры с Moderna.

"Этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации, как только будет доказана их безопасность и эффективность", - говорится в коммюнике ЕК.

В Брюсселе обращают внимание на то, что государства-члены могут решить пожертвовать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправить ее в другие европейские страны.

CureVac, европейская компания, базирующаяся в Германии, подписала 6 июля кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму 75 млн евро на разработку и крупномасштабное производство вакцин, в том числе вакцины-кандидата CureVac против COVID-19.

Комиссия приняла решение поддержать эту вакцину "на основе убедительной научной оценки, используемой технологии, опыта компании в разработке вакцин и ее производственных возможностей для поставок по всей территории ЕС", объясняют в ЕК.

ЕС ЕК CureVac коронавирус

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