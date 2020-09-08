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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
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Жители столиц реже верят в способность школ защитить детей от коронавируса

Они же чаще считают, что перевод на удаленку плохо сказывается на качестве преподавания

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Три четверти россиян, у которых в семье есть дети-школьники (76%), считают, что школы в состоянии обеспечить меры безопасности в условиях пандемии COVID-19, показал опрос ВЦИОМа. 15% опрошенных родителей, бабушек и дедушек в это не верят; в Москве и Петербурге так считают 19% родителей.

Пандемия коронавируса

В то, что при соблюдении норм санитарной безопасности, в школах нет риска заражения, верят 7% опрошенных, еще 72% считают такой риск незначительным. Жители столиц видят такой риск сравнительно чаще (22%).

Очень боятся заражения детей в школе 8% опрошенных, еще 54% родителей "в какой-то мере" этого опасаются, 23% уверены, что этого не произойдет, 14% об этом не думают.

В дистанционном образовании больше минусов, считают 68% респондентов, еще 25% считают, что минусов и плюсов у очной и удаленной учебы примерно одинаково, 2% считают, что дистанционка лучше.

Переход на удаленку весной привел к ухудшению качества образования в конкретной школе, заявили 74% опрошенных. В Москве и Петербурге к такому выводу пришли 84% родителей, в городах с населением от 0,5 млн до 1 млн жителей процент недовольных ниже всего. 12% респондентов не видят разницы в разных формах обучения, 4% считают, что качество образования понизилось.

Возвращение к очной учебе поддерживают 93% респондентов, причем, родители старшеклассников более сдержанно относятся этому решению и чаще опасаются заражения. Сторонники очного формата считают, что он дает детям общение и социализацию (30%), лучшее качество образования (20%), больше знаний (17%), прямой контакт с учителем (16%). Еще 14% родителей отмечают, что они не могут преподавать на уровне учителей.

Сторонников сохранения дистанционного формата оказалось 4%. 69% из них указывают, что дома ниже вероятность заразиться коронавирусом, 17% - дома больше контроля за ребенком и дисциплины, 12% такой формат просто больше нравится.

Опрос провели 27 августа по телефону среди 1600 взрослых россиян.

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