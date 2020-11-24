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Великобритания назвала условия сокращения карантина для прибывающих в страну

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Путешественники, прибывающие в Великобританию, смогут сократить срок обязательного карантина с двух недель до пяти дней.

Глава Минтранса Грант Шаппс объявил, что с 15 декабря пассажиры, прибывающие в Великобританию, смогут сдать тест на COVID-19 после пяти дней самоизоляции. Те, чьи тесты окажутся отрицательными, будут избавлены от необходимости дальнейшей изоляции.

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Для этого пассажирам, прибывающим воздушным, морским или железнодорожным транспортом, предлагается заказать тест перед вылетом в Великобританию из утвержденного правительством списка, они также должны будут заполнить специальную форму на сайте правительства и отправиться к месту самоизоляции.

"Наша новая стратегия тестирования позволит нам путешествовать более свободно, видеть близких и вести международный бизнес. Предоставляя людям возможность пройти тестирование на пятый день, мы также поддерживаем туристическую индустрию, которая продолжает восстанавливаться после пандемии", - заявил Шаппс.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, более 55 тыс. человек с COVID-19 скончались.

Требование об обязательном карантине введено в стране с середины июня.

Великобритания коронавирус COVID-19

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