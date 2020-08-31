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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04Заразились
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В ВОЗ назвали условия безопасного "открытия" стран

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Страны, которые намерены возобновить функционирование экономики и активизировать деятельность в различных сферах, должны соблюдать ряд рекомендаций в сфере безопасности, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества (ряда стран). Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди - на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

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"Мы считаем, что для того, чтобы взять под контроль (коронавирус - ИФ), все страны, сообщества и отдельные лица должны сосредоточиться на четырех основных положениях", - отметил глава организации.

В частности, по словам Гебрейесуса, необходимо предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий. Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов от коронавируса можно путем введения мер по защите группы риска - пожилых людей, граждан с проблемами со здоровьем и работников на "передовой".

Также он подчеркнул необходимость соблюдения основных правил, таких как социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и ношение масок. Также власти должны разработать план по тестированию, обнаружению, изоляции и лечению заболевших, а также по отслеживанию контактов и последующему карантину.

По словам Гебрейесуса, общенациональных изоляций можно избежать в случае своевременного принятия соответствующих мер.

По состоянию на 31 августа в мире выявлено свыше 25,4 млн случаев заражения коронавирусом, причем более 852 тыс. заразившихся скончались. Выздоровели 17,8 млн заболевших.

Хроника коронавируса. Август.

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ВОЗ коронавирус Тедрос Адханом Гебрейесус

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