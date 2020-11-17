Меркель спрогнозировала быстрый рост экономики Германии в 2021 году

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ждет быстрого роста экономики страны в 2021 году. Она сказала об этом на экономическом форуме газеты Suddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.

В следующем году экономику Германии ожидает "сильный скачок", заявила Меркель. Она обещала принять новые меры для поддержки бизнеса, который, по ее словам, "в целом здоров", но тем не менее незаслуженно пострадал от пандемии COVID-19.

Канцлер назвала ограничение социальных контактов "вызовом демократии" и "одним из самых тяжелых решений", которые ей приходилось принимать за время правления.

"Если бы мы ждали до тех пор, пока не останется свободных мест в палатах интенсивной терапии, то это было бы слишком поздно", - отметила она.

Сограждан Меркель призвала к пониманию, что нынешние ограничения необходимы для предотвращения перегрузки системы здравоохранения и защиты людей из групп риска.

Канцлер отметила, что "ожидала большего" от прошедших накануне переговоров с премьер-министрами 16 немецких федеральных земель о мерах борьбы с пандемией. Она уточнила, что считает промедление в сложившейся ситуации неприемлем.

Накануне Меркель после встречи с главами земельных правительств обратилась к гражданам с просьбой еще больше ограничить контакты, в частности, полностью отказаться от вечеринок и проводить частные встречи только в рамках двух постоянных домохозяйств.

Германии удалось остановить экспоненциальный рост числа новых инфицированных, но их снижения пока не наблюдается. Страна еще очень далека от цели снизить этот показатель до менее чем 50 новых случаев на 100 тыс. жителей в течение семи дней, отметила канцлер.

По последним данным счетчика Worldоmeters, в ФРГ с начала пандемии выявили 823 422 случая заражения коронавирусом, 13 011 заболевших умерли.