Почти 200 протестующих задержали в Берлине на акции против COVID-мер

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Почти 200 человек задержали в Берлине в среду на акции протеста против мер защиты от коронавируса, сообщил сенатор города по внутренним делам Андреас Гайзель.

"Около 190 человек задержаны", - сказал Гайзель в эфире телеканала Welt.

По словам представителя полиции Тило Каблица, перед Бранденбургскими воротами по-прежнему находятся еще несколько тысяч человек. "Нам пришлось разогнать демонстрацию, потому что к призывам соблюдать правила дистанции и защиты не прислушивались", - заявил он.

По его словам, всего в акции принимали участие более 5 тысяч человек. "Более точной цифры назвать не могу", - сказал он.

По данным газеты Berliner Morgenpost, в разгоне демонстрации было задействовано пять водометов, в Берлине их не использовали для этих целей уже много лет.

По информации телеканалов, демонстранты проявляли агрессию, были потасовки с полицией. Изначально участники демонстрации хотели провести акцию у здания бундестага, где шло голосование по вопросу ужесточения закона об инфекционной защите. Поправки в закон были приняты.

Сейчас центральные улицы у Бранденбургских ворот перекрыты, полиция находится на месте событий. Некоторые участники акции уходят, но многие все еще остаются на месте акции.