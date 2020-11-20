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В Белоруссии задумались о сокращении декретного отпуска

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии могут сократить декретный отпуск, сообщил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопросы работников "Гомсельмаша" во время посещения предприятия в пятницу.

Глава государства считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком. В Белоруссии он сейчас длится до достижения детьми трех лет.

"Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам - обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы - в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства", - сказал Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА.

В то же время Лукашенко заявил, что программу поддержки многодетных "Семейный капитал" планируется сделать постоянной. "Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги - по $10 тыс. на каждого ребеночка после рождения двух детей. Потому что это главное. Не будет детей - не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции", - считает он.

Белоруссия Александр Лукашенко

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