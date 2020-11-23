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Крупнейший в США продавец музыкальных инструментов объявил о банкротстве

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в США сеть магазинов музыкальных инструментов Guitar Center Inc. подала заявление о реорганизации в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве Соединенных Штатов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она намерена продолжить работать в процессе реорганизации бизнеса. "Это важный и положительный шаг в процессе значительного сокращения долга и усиления наших возможностей реинвестировать в бизнес, чтобы поддержать долгосрочный рост", - заявил глава Guitar Center Рон Джапинга, отметив, что компания ожидает завершения этого процесса до конца текущего года.

Пандемия коронавируса

Главный акционер Guitar Center Ares Management Corporation, а также новые инвесторы Bridge Capital Management и фонд под управлением The Carlyle Group обеспечили компании финансирование для проведения реорганизации. Guitar Center привлекла от инвесторов $165 млн.

План реорганизации предусматривает сокращение долга компании примерно на $800 млн.

Guitar Center согласовала получение финансирования по схеме DIP (должник, находящийся во владении) в размере $375 млн. Компания также планирует привлечь $335 млн за счет выпуска обеспеченных долговых бумаг.

Как и другие американские ритейлеры, Guitar Center была вынуждена ранее в этом году временно закрыть большинство из своих 300 магазинов из-за вспышки коронавируса, что негативно отразилось на продажах.

Хроника 27 января – 23 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Guitar Center США Рон Джапинга Коронавирус

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