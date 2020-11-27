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Трамп счел, что Байден должен доказать честность своей победы

Трамп счел, что Байден должен доказать честность своей победы
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США Джо Байден сможет занять пост президента США только при условии, если докажет подлинность полученных им голосов избирателей на выборах, заявил президент Дональд Трамп.

"Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в случае, если сможет доказать, что его абсурдные 80 млн голосов не были получены мошенническим или незаконным путем", - написал Трамп в своем твиттере.

По его словам, "в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки произошло массовое мошенничество с голосами избирателей".

"У него (Байдена - ИФ) большие неразрешимые проблемы", - отмечает Трамп.

Члены коллегий выборщиков в каждом штате должны проголосовать 14 декабря.

Ранее Трамп рекомендовал главе Администрации общих служб (GSA) сделать "все необходимое" по "первоначальным протоколам" для передачи власти Байдену. Этот шаг необходим для того, чтобы избранный президент получил доступ к правительственным данным, федеральным агентствам, а также 6,3 млн долларов госфинансирования для перехода власти от администрации Трампа к администрации Байдена.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в ряде штатов будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ уже спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам политик также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Выборы в США

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Стамфорт, КоннектикутПасадена, КалифорнияНью-ЙоркЛос-АнджелесТрентон, штат ВисконсинФранклин, ВисконсинБоуи, МэрилендБойсе, АйдахоРоуз Вэлли, ПенсильванияХьюстон, ТехасВашингтонЛос-АнджелесЛуисвилл, КентуккиБрандон, ФлоридаОклахома-Сити
Стамфорт, Коннектикут
Хроника 09 января 2018 года – 27 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден Дональд Трамп

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