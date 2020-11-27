Трамп счел, что Байден должен доказать честность своей победы

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США Джо Байден сможет занять пост президента США только при условии, если докажет подлинность полученных им голосов избирателей на выборах, заявил президент Дональд Трамп.

"Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в случае, если сможет доказать, что его абсурдные 80 млн голосов не были получены мошенническим или незаконным путем", - написал Трамп в своем твиттере.

По его словам, "в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки произошло массовое мошенничество с голосами избирателей".

"У него (Байдена - ИФ) большие неразрешимые проблемы", - отмечает Трамп.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous "80,000,000 votes" were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he"s got a big unsolvable problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

Члены коллегий выборщиков в каждом штате должны проголосовать 14 декабря.

Ранее Трамп рекомендовал главе Администрации общих служб (GSA) сделать "все необходимое" по "первоначальным протоколам" для передачи власти Байдену. Этот шаг необходим для того, чтобы избранный президент получил доступ к правительственным данным, федеральным агентствам, а также 6,3 млн долларов госфинансирования для перехода власти от администрации Трампа к администрации Байдена.