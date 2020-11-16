Додон поздравил Санду с победой и обещал оспорить в суде итоги выборов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах и сообщил, что оспорит ее победу в суде.

"Я предварительно поздравляю своего оппонента Майю Санду с этим. Подчеркиваю - предварительно. Наш избирательный штаб зарегистрировал огромное количество нарушений, случаев блокирования право голоса жителей Приднестровья, организованного подвоза избирателей на участках в странах Европы, агитация в пользу Майи Санду со стороны лидеров западных стран. Мы получили сотни и тысячи обращений граждан. И я обязан защищать голос граждан", - заявил он.

Пожаловаться на нарушения он собирается в суд, Центризбирком и Конституционный суд.

"Если они подтвердят результаты выборов, мы поставим точку и пойдем дальше", - пообещал он.

Бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду победила во втором туре президентских выборов получила 57,75%, Додон - 42,25%. Санду станет первой женщиной на посту президента Молдавии.