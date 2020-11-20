ЦИК Молдавии утвердил окончательные итоги выборов президента

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в пятницу утвердила окончательные результаты выборов президента, победу на которых по итогам второго тура в воскресенье одержала Майя Санду.

"Избранным президентом Молдавии объявляется кандидат на выборах Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", набравшая 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в выборах", - сказал председатель ЦИК Дорин Чимиль.

За Игоря Додона проголосовали 690 615 избирателей (42,28% голосов избирателей). В выборах приняло участие 1,65 млн избирателей, что составляет 52,78%.

В субботу, 21 ноября, ЦИК передаст результаты для утверждения в Конституционный суд.

Полномочия действующего президента Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 или 25 декабря.