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Трамп допустил, что вакцина от COVID-19 станет доступна через неделю

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вакцины и лекарства от COVID-19 в Соединенных Штатах могут начать поступать уже в начале следующей недели, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мы безмерно благодарим наших врачей, медсестер, работников системы здравоохранения и ученых, которые ведут бой против китайского вируса, мы благодарим за вакцины и лекарства для терапии - невероятное чувство осознавать, что они начнут поступать, возможно, с начала будущей недели или чуть позже", - сказал Трамп на церемонии, приуроченной к помилованию индейки перед Днем благодарения.

20 ноября компании Pfizer и BioNTech подали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Ожидается, что рассмотрение запроса займет несколько недель.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

Что касается вакцины производства AstraZeneca, она по итогам промежуточных испытаний показала среднюю эффективность 70% в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность в примерно 90%.

В США ежедневно фиксируют по более 160 тыс. новых случаев коронавируса, за сутки умирает свыше 1 тыс. человек среди инфицированных. В больницах США находятся 83 870 пациентов с COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии выявили более 12 млн заражений COVID-19, при этом 247,9 тыс. людей с коронавирусом скончались.

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