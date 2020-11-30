Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:49Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Белый дом в Вашингтоне украсили к Рождеству в патриотическом стиле

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп в понедельник продемонстрировала украшенные к Рождеству залы Белого дома.

На фотографиях и видеокадрах, размещенных в Twitter-аккаунте супруги американского лидера, видно, как холлы и комнаты резиденции президента США украшены елями и праздничными декорациями, главным образом, в красных, золотых и синих оттенках.

Мелания Трамп отметила, что выбранная в этом году тема "Красивая Америка" призвана "отдать дань величию нашей великой нации".

Главная рождественская ель, привезенная в этом году в Вашингтон из штата Западная Вирджиния, размещена в Голубой комнате Белого дома. Украшения для нее создали учащиеся школ из самых разных частей страны.

Традиционно изготовили также пряничный Белый дом весом более 180 кг. Впервые в съедобную композицию включен Розовый сад, реновацию которого в этом году провели по инициативе Мелании Трамп.

В украшении резиденции американского президента принимали участие волонтеры со всей страны. В общей сложности на территории Белого дома установлены более 60 рождественских елок, развешаны гирлянды совокупная длина которых - около 400 метров.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отвечают Рождество в ночь на 25 декабря.

США Вашингтон Мелания Трамп

Новости
Пандемия коронавируса

В Турции запретили выходить на улицу в выходные и ввели комендантский час по будням

Пандемия коронавируса

В Лондоне допустили, что людей без COVID-прививки не будут пускать в бары и кафе

В Лондоне допустили, что людей без COVID-прививки не будут пускать в бары и кафе
Пандемия коронавируса

ВОЗ пообещала постараться определить происхождение COVID-19

Пандемия коронавируса

ВОЗ впервые с сентября отметила снижение числа заболевших COVID за неделю

ВОЗ впервые с сентября отметила снижение числа заболевших COVID за неделю

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пашинян отменил намеченный на начало декабря визит в Москву

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении возбудили дело из-за отправки наемников в Карабах

В Армении возбудили дело из-за отправки наемников в Карабах

Иран назвал "сложной операцией" атаку на ученого-ядерщика Фахризаде

Иран назвал "сложной операцией" атаку на ученого-ядерщика Фахризаде

Гендиректор Токийской биржи ушел в отставку из-за октябрьского сбоя

Гендиректор Токийской биржи ушел в отставку из-за октябрьского сбоя

Экс-глава службы кибербезопасности США назвал чушью взлом машин для голосования

Экс-глава службы кибербезопасности США назвал чушью взлом машин для голосования
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');