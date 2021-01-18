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Мелания Трамп заявила, что за четыре года сделала Белый дом красивее

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп во время президентского срока ее супруга Дональда Трампа старалась сохранить и преумножить культурное наследие Белого дома, занимаясь реставрационными работами.

"Проекты, которые я курировала в течение последних четырех лет, думаю, не только сохранили наследие (Белого - ИФ) дома, но и обогатили его красоту и величественность для будущих поколений", - говорится в заметке первой леди, опубликованной на сайте Белого дома.

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Мелания Трамп упомянула, среди прочего, реставрацию президентского лифта, ванной комнаты, мраморного пола на первом этаже, аллеи для боулинга, Розового сада и теннисного павильона. Как отмечает телеканал CNN, эти места, за исключением сада и мраморного пола, закрыты для публики, ими пользуется только семья президента.

По данным опроса телеканала, Мелания Трамп станет первой леди США с самым низким рейтингом одобрения. Неблагоприятное мнение о ней сложилось у 47% опрошенных. В исследовании участвовали 1003 человека, оно проводилось с 9 по 14 января 2021 года.

Новая первая леди США

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Избранный президент США Дональд Трамп обнимает супругу после победной речи в Нью-Йорке. Ноябрь 2016 год.Мелания Трамп выступает перед сторонниками кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании. Ноябрь 2016 год.Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп с супругой во время избирательной кампании в Уилмингтоне, Штат Северная Каролина. Ноябрь 2016 год.Мелания Трамп выступает на Общенациональном съезде Республиканской партии США в Кливленде. Июль 2016 год.Мелания Трамп в театрально-концертном зале Радио-сити в Нью-Йорке. Март 2015 год.Чета Трампов на гала-вечере Costume Institute Gala в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. Май 2009 год.Дональд Трамп с семьей перед получением звезды на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Январь 2007 год.Мелания Трамп во время Недели моды Mercedes- Benz Fashion Week в Нью-Йорке. Февраль 2007 год.Бизнесмен Дональд Трамп и модель Мелания Кнавс в Нью-Йорке. Май 2003 год.
Избранный президент США Дональд Трамп обнимает супругу после победной речи в Нью-Йорке. Ноябрь 2016 год.
США Мелания Трамп

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