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Что случилось этой ночью: вторник, 1 декабря

Заседание ОПЕК+ отложено, Аризона и Висконсин подтвердили победу Байдена, армия Азербайджана вошла в Лачинский район в Карабахе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Заседание ОПЕК+ перенесено с 1 на 3 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций. По его сведениям, участникам понадобились дополнительные консультации. На заседании предстоит решить вопрос о возможном продлении действующих ограничений по добыче нефти в 7,7 млн б/с на первый квартал 2021 года.

- Аризона и Висконсин подтвердили победу Джо Байдена на выборах президента США. Преимущество демократа над Дональдом Трампом в Аризоне превысило 10 тыс. голосов, в Висконсине - 20 тыс. Висконсин стал последним из ключевых штатов, подтвердившим победу Байдена.

- Азербайджанская армия вошла в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Район, который до недавнего времени удерживала Армения, должен был быть передан Азербайджану до 1 декабря в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении войны.

- Moderna направила запрос в FDA на экстренное использование своей вакцины от COVID-19 в США. Управление по санитарному надзору США (FDA) проведет 17 декабря заседание, на котором будет обсуждаться запрос Moderna.

- В Турции ужесточили ограничения для борьбы с коронавирусом. По будням в стране будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00. Также вводится запрет на выход из дома в выходные - с 21:00 вечера пятницы до 5:00 утра понедельника.

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