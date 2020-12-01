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Moderna подала запрос на применение своей вакцины от COVID-19 в США

Запрос будет рассмотрен на заседании 17 декабря

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19.

"Информация, собранная для получения разрешения на экстренное использование препарата mRNA-1273, поступила в FDA ", - сообщила компания в твиттере.

Согласно сообщению FDA, заседание, на котором будет обсуждаться запрос Moderna, состоится 17 декабря.

Накануне Moderna опубликовала результаты третьей фазы исследования своей вакцины. По данным компании, эффективность вакцины составила 94,1%, при этом эффективность против тяжелой формы COVID-19 составила 100%.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech 20 ноября подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 01 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
США Moderna Коронавирус

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