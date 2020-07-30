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Молдавский экс-посол предложил считать Приднестровье оккупированным РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Известный молдавский дипломат Михай Грибинча, который ранее был послом Молдавии в Румынии, а также в Бельгии и при НАТО, считает, что "Кишинев должен объявить Приднестровье зоной, оккупированной Россией". Об этом он заявил в интервью радио Europa libera.

Он напомнил, что "есть несколько решений Европейского суда по правам человека, которые признают Россию стороной конфликта, а также тот факт, что Приднестровьем управляет Россия".

В связи с этим он предлагает обсудить с Россией "в том числе возможную денонсацию соглашения от 92 года, которое предусматривает создание миротворческих сил в нынешнем формате".

Он уверен, что подходы к приднестровскому урегулированию должны быть совершенно иными. Например, он считает необходимым пересмотреть формат "5+2" и роль ОБСЕ. По мнению Грибинчи, формат "5+2" легитимизирует Приднестровье и делает его равноправным партнером Молдавии.

По его мнению, интерес России заключается в том, чтобы приднестровский конфликт не был разрешен, а Молдова оставалась в "серой зоне" еще 15–20 лет.

"При условии сохранения нынешних темпов выезда молдаван из республики, через 15–20 лет этнический баланс в Молдове может существенно измениться. И это может привести к тому, что России будет очень легко осуществить "приднестровизацию" всей Республики Молдова", - заявил Грибинча.

Михай Грибинча был Послом Молдавии в Бельгии, а также – по совместительству в Нидерландах, Люксембурге и при НАТО. До работы в МИДе Молдовы также работал в Миссии ООН в Восточном Тиморе, а также в Миссиях ОБСЕ в Грузии и Хорватии. В последние пять лет был послом Молдавии в Румынии, отозван в начале нынешнего года. После отзыва с должности, в МИД не вернулся, преподает в одном из ВУЗов в Бухаресте.

Молдавия Приднестровье

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