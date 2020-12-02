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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
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CNN уличила Китай в сокрытии данных о COVID-19

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Власти провинции Хубэй, из которой, как считается, начал распространяться новый коронавирус, значительно занижали реальные цифры по заболевшим и умершим, а также совершали ошибочные решения, сообщает СNN.

Пандемия коронавируса

Телекомпания ссылается на документы управления по контролю за заболеваниями провинции, которые получила от источника, работающего в этой структуре. Подлинность документов подтвердили несколько европейских экспертов и компьютерный анализ.

В частности, 17 февраля, когда по внутренним документам, в Хубэе умерли 196 больных с коронавирусом, публично сообщалось только о 93 смертях. В еще один февральский день внутренние документы фиксировали 5918 новых случаев заражения за сутки, тогда как публично было сказано о 2478.

Публиковавшиеся данные не включали случаи, когда коронавирусная инфекция диагностировалась не по тестам, а клиническим путем, например, по КТ. В феврале власти КНР упразднили категорию клинически подтвержденных случаев заражения, объединив ее с просто "подтвержденными".

В первые месяцы эпидемии в среднем между появлением симптомов до подтвержденного диагноза проходило 23,3 дня, сообщает CNN. По мнению экспертов, это промедление значительно препятствовало борьбе с болезнью на ранних этапах пандемии.

Документы также свидетельствуют, что в декабре в Хубэе случилась вспышка гриппа и заболеваемость превысила прошлогоднюю в 20 раз, при этом эта вспышка никак не связывается с коронавирусом. CNN считает, что это свидетельствует об избирательном подходе китайских властей к обнародованию информации об эпидемиологической ситуации.

Пекин не раз заявлял, что вовремя и полностью публиковал информацию о распространении коронавируса. По официальным данным, в поcледние месяцы ежесуточный прирост заболеваемости в Китае составляет единицы, говорится, что это в основном завезенные случаи.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Китай Хубэй Ухань коронавирус

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