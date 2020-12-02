CNN уличила Китай в сокрытии данных о COVID-19

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Власти провинции Хубэй, из которой, как считается, начал распространяться новый коронавирус, значительно занижали реальные цифры по заболевшим и умершим, а также совершали ошибочные решения, сообщает СNN.

Телекомпания ссылается на документы управления по контролю за заболеваниями провинции, которые получила от источника, работающего в этой структуре. Подлинность документов подтвердили несколько европейских экспертов и компьютерный анализ.

В частности, 17 февраля, когда по внутренним документам, в Хубэе умерли 196 больных с коронавирусом, публично сообщалось только о 93 смертях. В еще один февральский день внутренние документы фиксировали 5918 новых случаев заражения за сутки, тогда как публично было сказано о 2478.

Публиковавшиеся данные не включали случаи, когда коронавирусная инфекция диагностировалась не по тестам, а клиническим путем, например, по КТ. В феврале власти КНР упразднили категорию клинически подтвержденных случаев заражения, объединив ее с просто "подтвержденными".

В первые месяцы эпидемии в среднем между появлением симптомов до подтвержденного диагноза проходило 23,3 дня, сообщает CNN. По мнению экспертов, это промедление значительно препятствовало борьбе с болезнью на ранних этапах пандемии.

Документы также свидетельствуют, что в декабре в Хубэе случилась вспышка гриппа и заболеваемость превысила прошлогоднюю в 20 раз, при этом эта вспышка никак не связывается с коронавирусом. CNN считает, что это свидетельствует об избирательном подходе китайских властей к обнародованию информации об эпидемиологической ситуации.

Пекин не раз заявлял, что вовремя и полностью публиковал информацию о распространении коронавируса. По официальным данным, в поcледние месяцы ежесуточный прирост заболеваемости в Китае составляет единицы, говорится, что это в основном завезенные случаи.