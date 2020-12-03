На БелАЭС снова остановили реактор первого энергоблока

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Реактор первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) планово остановлен, тестирование систем станции продлится до 11 декабря, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря", - говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщалось, с 9 по 19 ноября реактор первого энергоблока приостанавливался из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной. Сообщалось, что продолжились испытания систем и оборудования блока.

2 декабря в Минэнерго заявили, что в ходе тестирования оборудования был проведен сброс пара и это выявило необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара.

Между тем, портал ecohome-ngo.ny 1 декабря сообщил об инциденте на БелАЭС. "При окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие. Из-за неоткрытого клапана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора", - пишет портал, публикуя заявление Белорусской антиядерной кампании, сотрудничающей по вопросам безопасности БелАЭС.

В связи с этим Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы запросила у Минска информацию о возможной аварии на запасной системе охлаждения первого блока Белорусской АЭС.

Ранее ГИБАЭ требовала от европейских регуляторов безопасности атомной энергетики остановить деятельность БелАЭС и как можно быстрее решить проблемы атомной безопасности на этой станции.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.