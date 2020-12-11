Евросовет велел предотвратить импорт электроэнергии с небезопасных АЭС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Заседавший в Брюсселе 10-11 декабря саммит ЕС выразил обеспокоенность безопасностью Белорусской АЭС. Евросовет поручил Еврокомиссии заняться мерами, не допускающими коммерческий импорт электроэнергии с небезопасных ядерных станций третьих стран.

"Европейский совет подчеркивает важность обеспечения ядерной безопасности Белорусской атомной электростанции в Островце и предлагает Комиссии изучить возможные меры по предотвращению коммерческого импорта электроэнергии с ядерных объектов третьих стран, которые не соответствуют признанным ЕС уровням безопасности", - сказано в заключительном документе заседания Евросовета.

Такое распоряжение вошло отдельным разделом в заключения саммита ЕС, опубликованные в пятницу.

Это положение включено в документ Европейского совета по инициативе Литвы, сообщило агентство BNS. Оно отметило, что представлявший на саммите ЕС Литву президент Гитанас Науседа назвал этот пункт принципиальной политической установкой не допустить коммерческую электроэнергию с БелАЭС на единый рынок Евросоюза.

"Нам удалось добиться, чтобы фраза, предложение, тезис о том, что коммерческое электричество с небезопасных АЭС, находящихся в непосредственной близости от нас, не может попадать на рынок ЕС, и это уже региональное, важное и принципиальное решение об отказе покупать электроэнергию, которое нам удалось закрепить в документе действительно высокого уровня", - приводит агентство слова литовского президента.

Церемония подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны состоялась 7 ноября при участии президента Александра Лукашенко.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.