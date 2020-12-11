Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Евросовет велел предотвратить импорт электроэнергии с небезопасных АЭС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Заседавший в Брюсселе 10-11 декабря саммит ЕС выразил обеспокоенность безопасностью Белорусской АЭС. Евросовет поручил Еврокомиссии заняться мерами, не допускающими коммерческий импорт электроэнергии с небезопасных ядерных станций третьих стран.

"Европейский совет подчеркивает важность обеспечения ядерной безопасности Белорусской атомной электростанции в Островце и предлагает Комиссии изучить возможные меры по предотвращению коммерческого импорта электроэнергии с ядерных объектов третьих стран, которые не соответствуют признанным ЕС уровням безопасности", - сказано в заключительном документе заседания Евросовета.

В миреПервый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему БелоруссииПервый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему БелоруссииЧитать подробнее

Такое распоряжение вошло отдельным разделом в заключения саммита ЕС, опубликованные в пятницу.

Это положение включено в документ Европейского совета по инициативе Литвы, сообщило агентство BNS. Оно отметило, что представлявший на саммите ЕС Литву президент Гитанас Науседа назвал этот пункт принципиальной политической установкой не допустить коммерческую электроэнергию с БелАЭС на единый рынок Евросоюза.

"Нам удалось добиться, чтобы фраза, предложение, тезис о том, что коммерческое электричество с небезопасных АЭС, находящихся в непосредственной близости от нас, не может попадать на рынок ЕС, и это уже региональное, важное и принципиальное решение об отказе покупать электроэнергию, которое нам удалось закрепить в документе действительно высокого уровня", - приводит агентство слова литовского президента.

Церемония подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны состоялась 7 ноября при участии президента Александра Лукашенко.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

ЕС Евросовет БелАЭС

Новости по теме

Новости

Укладку "Северного потока 2" возобновили

Укладку "Северного потока 2" возобновили

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими
Пандемия коронавируса

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"
Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали новый антирекорд по суточному COVID-приросту

Что случилось этой ночью: пятница, 11 декабря

Австралия остановила производство собственной вакцины от COVID-19

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн

Amnesty International предложила ООН регулировать торговлю спецсредствами для полиции

Конгрессмены США призвали администрацию Трампа сообщить о результатах расследования по Навальному

Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');